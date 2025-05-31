Крупное облако плазмы достигнет Земли днем в воскресенье

Крупное облако плазмы, которое стало результатом сильной вспышки на Солнце в 03:05 мск субботы, достигнет Земли 1июня около 16:00 мск, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
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