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Стубб признал: у Финляндии нет доказательств возможного нападения России

Стубб признал: у Финляндии нет доказательств возможного нападения России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у Хельсинки нет доказательств того, что Россия якобы может напасть, и финские власти не ожидают этого.

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