Президент Сербии Вучич ждет продолжения пути в ЕС и переговоров по Косово

Президент Сербии Александр Вучич после выборов в парламент, на которых побеждает коалиция вокруг его Сербской прогрессивной партии (СПП), заявил, что ожидает продолжения пути страны в Евросоюз и переговоров с уступками по Косово и Метохии.
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