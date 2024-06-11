Белоусов вошел в состав совета по обеспечению потребностей ВС России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ и других войск министра обороны Андрея Белоусова, помощника президента Алексея Дюмина, министра промышленности и торговли Антона Алиханова.