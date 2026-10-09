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Родионенко: Нидерланды хотят осложнить российским гимнастам отбор на Олимпиаду

Родионенко: Нидерланды хотят осложнить российским гимнастам отбор на Олимпиаду

Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко предположила, что задержка выдачи нидерландских виз российским спортсменам связана с намерением помешать им завоевать путёвки на Олимпиаду-2028.

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