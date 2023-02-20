Военное обозрение

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Немецкая армия фактически закрыла часть украинского неба, разместив системы ПВО в Польше

Немецкая армия фактически закрыла часть украинского неба, разместив системы ПВО в Польше

Вооруженные силы Германии развернули модули пусковых установок американских систем ПВО Patriot в польском пригороде Замосць (Замостье), расположенном на расстоянии 120 километров от границы с Белоруссией и в 50 километрах от украинской границы.

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