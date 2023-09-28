Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Несколько астраханских поселений на четыре часа отключат от газа

Несколько астраханских поселений на четыре часа отключат от газа

В связи с проведением ремонтных работ. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в связи с проведением ремонтных работ по замене запорной арматуры на межпоселковом газопроводе высокого давления с 9:00 до 13:00 28 сентября будет прекращена подача газа потребителям поселков Вишневый и Бахаревский Красноярского района.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх