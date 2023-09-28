Несколько астраханских поселений на четыре часа отключат от газа

В связи с проведением ремонтных работ. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в связи с проведением ремонтных работ по замене запорной арматуры на межпоселковом газопроводе высокого давления с 9:00 до 13:00 28 сентября будет прекращена подача газа потребителям поселков Вишневый и Бахаревский Красноярского района.