Получившие сообщение об отправке дочери «по кускам» россияне узнали судьбу ребенка

Родители исчезнувшей с деньгами и украшениями 21-летней жительницы Екатеринбурга Анастасии С., получившие сообщение с угрозами, в котором говорилось об отправке их дочери «по кускам», узнали судьбу своего ребенка — ее обнаружили в другом городе.
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