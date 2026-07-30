Получившие сообщение об отправке дочери «по кускам» россияне узнали судьбу ребенка

Родители исчезнувшей с деньгами и украшениями 21-летней жительницы Екатеринбурга Анастасии С., получившие сообщение с угрозами, в котором говорилось об отправке их дочери «по кускам», узнали судьбу своего ребенка — ее обнаружили в другом городе.