Стас Костюшкин на похоронах Дмитрия Красилова признался, что не удивлён смерти Пухляша

Певец и телеведущий Стас Костюшкин готовил новогодний проект вместе с Дмитрием Красиловым, но так и не успели его завершитьНа церемонию прощания с Дмитрием "Пухляшом" Красиловым, которая прошла в минувшую пятницу, приходили многие знаменитости, знакомые и раотавшие с ним.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии