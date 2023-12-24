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Стас Костюшкин на похоронах Дмитрия Красилова признался, что не удивлён смерти Пухляша

Стас Костюшкин на похоронах Дмитрия Красилова признался, что не удивлён смерти Пухляша

Певец и телеведущий Стас Костюшкин готовил новогодний проект вместе с Дмитрием Красиловым, но так и не успели его завершитьНа церемонию прощания с Дмитрием "Пухляшом" Красиловым, которая прошла в минувшую пятницу, приходили многие знаменитости, знакомые и раотавшие с ним.

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