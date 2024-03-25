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ОСН: долгое ношение подгузников может привести к бесплодию

ОСН: долгое ношение подгузников может привести к бесплодию

Многие родители не могут отказаться от постоянного использования подгузников для своих детей. В целом специалисты это допускают, так как современные подгузники довольно легкие, мягкие и вентилируемые, а также изготавливаются в разных размерах.

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