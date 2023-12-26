В США заявили, что не обещали Украине победы или возврата территорий

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Леонид Ла Рошель

Усраина поверив в свою исключительность, которую сама же себе и придумала, решила, что с ней у пиндосов будет по другому, "не так как у всех остальных, неудачников". Но оказалось, что ей так же как и другим "любителям демократий" была отведена роль презерватива - пиндосы получили своё удовольствие, а использованный презерватив усраину выбросят, как и все остальные - Вьетнам, Иран, Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия, Югославия... Абидно, да!