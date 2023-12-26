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В США заявили, что не обещали Украине победы или возврата территорий

В США заявили, что не обещали Украине победы или возврата территорий

Вашингтон поддерживал Киев с целью сохранения независимости, но не обещал, что Украина победит или вернет утраченные территории, заявил отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Усраина поверив в свою исключительность, которую сама же себе и придумала, решила, что с ней у пиндосов будет по другому, &quot;не так как у всех остальных, неудачников&quot;. Но оказалось, что ей так же как и другим &quot;любителям демократий&quot; была отведена роль презерватива - пиндосы получили своё удовольствие, а использованный презерватив усраину выбросят, как и все остальные - Вьетнам, Иран, Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия, Югославия... Абидно, да!
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17 час.

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