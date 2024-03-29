Зеленый сквер и городская площадь появятся возле бизнес-центра на юго-западе Москвы

Городская площадь и зеленый сквер появятся в Обручевском районе около строящегося бизнес-центра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в столичном Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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