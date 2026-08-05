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#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): ⚡️Ночью РФ нанесла по Украине очередной массированный удар: - основная цель - Киев и область; - 17 человек погибли, 51 пострадал; - целью были: терминал "Новой почты", склад интернет-магазина Rozetka, склады строительных гипермаркетов "Эпицентр", склады супермаркетов "Новус"; - ни одна из запущенных 28 ракет не была сбита ПВО.

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