«Для мужа приняла ислам»: после развода благочестивая славянка Наташа сняла хиджаб и показала это всем

Владимир Елкин Этой дебилоидке не хватает российских мусульман!? Наши мусульмане, в отличие от припершихся из Средней Азии ваххабитов, не требуют никаких хиджабов и прочей не свойственной нормальной мусульманке символики. Таких сук надо вместе с их новыми мужьями отправлять в аулы Средней Азии!

ninikooo Митусова Какая-то по счету из жен М.Башарова тоже принимала ислам, но после развода вернулась в православную веру. Каждый выбирает свою дорогу сам, жизнь одна и не нужно « насиловать свое «я» в угоду кому- то. Это того не стоит.