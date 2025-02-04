Avia.pro - СМИ "От хиджаба до мини: как Наташка развелась и снова обрела свободу" Некоторые женщины после развода режут волосы.
«Для мужа приняла ислам»: после развода благочестивая славянка Наташа сняла хиджаб и показала это всем
Комментарии
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Владимир Елкин
Этой дебилоидке не хватает российских мусульман!? Наши мусульмане, в отличие от припершихся из Средней Азии ваххабитов, не требуют никаких хиджабов и прочей не свойственной нормальной мусульманке символики. Таких сук надо вместе с их новыми мужьями отправлять в аулы Средней Азии!
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9 час.
ninikooo Митусова
Какая-то по счету из жен М.Башарова тоже принимала ислам, но после развода вернулась в православную веру. Каждый выбирает свою дорогу сам, жизнь одна и не нужно « насиловать свое «я» в угоду кому- то. Это того не стоит.
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7 час.
леонид рыбаков
ДРАК НА СВОИХ ОШИБКАХ УЧИТСЯ -УМНЫЙ НА ЧУЖИХ . ПОЧЕМУ ТО МНОГО СТАЛО ТЕХ КТО ПОКА ДЕРЬМО ЛОЖКАМИ НЕ ПО ЖРУТ УМА НЕ НАБЕРУТСЯ ---НАВЕРНО ЕГЭ МОЗГ ПАРАЛИЗОВАЛО
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4 час.
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