Зачем ферментировать овощи и как это делать правильно

Квашеная капуста, чайный гриб и соевый соус — все это продукты ферментации, процесса полезного брожения, который не только продлевает срок годности, но и по-новому раскрывает вкус продуктов, добавляя полезные свойства за счет пробиотиков.
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