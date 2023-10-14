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Продление контракта с Сане – один из приоритетов «Баварии» в ближайшие месяцы

Продление контракта с Сане – один из приоритетов «Баварии» в ближайшие месяцы

«Бавария» намерена продлить соглашение с Лероем Сане. Подписание нового контракта с 27-летним хавбеком – один из приоритетов мюнхенского клуба в ближайшие месяцы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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