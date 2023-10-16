Экс-сотрудник ЦРУ дал совет Зеленскому нанять охрану

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, доверившись США, теперь ему необходимо подумать о собственной безопасности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в вышедшем 13 октября интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
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