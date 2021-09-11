Появилась новая версия смертельного отравления арбузом в Москве

ГГлагоLПолитикаПоявилась новая версия смертельного отравления арбузом в МосквеПосле случившегося магазин «Магнит», где семья купила арбуз, был закрыт, возбуждено уголовное дело.фото: pixabay.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана Снегинапри дезинфекции все убирают или накрывают.Виктор ЛуговойТак первый вопрос на данный момент: от чего конкретно наступила смерть, от отравления чем? Классическое определение яда из токсикологии: яд - вещество, входящее в контакт с организмом, в результате чего страдает организм. Что именно взаимодействовало с организмами, что именно вызвало смертельную реакцию в организмах? Могли ли так сработать реактивы с уборки зала? Далее; реактивы могли попасть на шкуру арбуза, но перед столом арбуз у всех нормальных людей принято мыть снаружи, на такой вот случай. Далее; в принципе то, чем дезинфицируют полы, с учётом дозировки в худшем случае должно вызывать тошноту/рвоту/понос, а для наступления смерти это надо есть ложками... Что-то как-то инфа не бьётся. Подождём ещё новостей.Алексей Андреевичэкспертиза трупов будет-станет понятноКомментировать
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