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Уполномоченный по защите украинского языка о Довбике: «Комментарии спортсменов и тренеров прежде всего должны быть на государственном языке»

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень прокомментировал ситуацию с комментарием Артема Довбика на русском языке после матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).

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