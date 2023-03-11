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Медведев о том, что в межсезонье поменял струны: «Приобрел мощь, не потеряв контроль»

Даниил Медведев прокомментировал то, что поменял струны, чтобы лучше играть на медленных покрытиях. «Прошлый год для меня сложился неидеально.

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