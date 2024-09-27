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Владимир Константинов: 27 сентября мы отмечаем День воспитателя

Владимир Константинов: 27 сентября мы отмечаем День воспитателя

27 сентября мы отмечаем День воспитателя.Профессия педагога — одна из самых востребованных и значимых для нашего народа, Русского мира.

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