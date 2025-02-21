Да положили мы на их резолюции большой и толстый, пусть сунутся, огребут сразу и по полной! Евреи Сирию оккупируют, почему по этому поводу ООН молчит?

ИМ

Ильдус Мамлеев

Немцы хотят под себя хотят все ресурсы Украины помять им литий жизненно необходим, а он уже в Российской зоне влияния, вот они где могут там дерьмо и исходят! Но им уже ни чего не обломиться, так что на своих электромабилях могут поставить жирных и толстый крест!