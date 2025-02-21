РИА Новости Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке© AP Photo / Mary Altaffer США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Впервые с начала СВО. ООН забила тревогу из-за одного решения США
Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
Проебалтию, так в прошлом называемую курению купил с потрохами Пётр 1. Не порали вернуть.
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18 час.
Ильдус Мамлеев
Да положили мы на их резолюции большой и толстый, пусть сунутся, огребут сразу и по полной! Евреи Сирию оккупируют, почему по этому поводу ООН молчит?
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17 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Немцы хотят под себя хотят все ресурсы Украины помять им литий жизненно необходим, а он уже в Российской зоне влияния, вот они где могут там дерьмо и исходят! Но им уже ни чего не обломиться, так что на своих электромабилях могут поставить жирных и толстый крест!
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17 час.
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