GSMArena: в WhatsApp появится усиленная двухфакторная аутентификация

WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) усиливает защиту аккаунтов пользователей: вместо шестизначного PIN-кода в двухэтапной проверке появится полноценный пароль с буквами, цифрами и специальными символами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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