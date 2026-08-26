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GSMArena: в WhatsApp появится усиленная двухфакторная аутентификация

GSMArena: в WhatsApp появится усиленная двухфакторная аутентификация

WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) усиливает защиту аккаунтов пользователей: вместо шестизначного PIN-кода в двухэтапной проверке появится полноценный пароль с буквами, цифрами и специальными символами.

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