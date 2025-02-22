Позывной "Хан": русский разведчик смеялся смерти в лицо там, где другой бы сдался. Кавалер ордена Мужества Артём Глебов рассказал Царьграду, как он чудом выжил в бою, получив тяжёлые увечья, и как умершие родные спасли молодого парня от искушения, выбив из рук гранату.