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Спорт Уик-Энд

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До Нового года вопросов больше нет! Обращает на себя внимание, что в этом году состоится всего 17 туров, да еще и кубковый плей-офф начнется только весной

До Нового года вопросов больше нет! Обращает на себя внимание, что в этом году состоится всего 17 туров, да еще и кубковый плей-офф начнется только весной

ФУТБОЛ. РПЛ. Сезон-2026/27. Календарь: 2-я часть Мы привыкли из года в год критиковать руководство РПЛ и непосредственно составителей календаря за неоправданные проволочки и затяжки с обнародованием точного расписания очередных туров чемпионата России.

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