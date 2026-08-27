До Нового года вопросов больше нет! Обращает на себя внимание, что в этом году состоится всего 17 туров, да еще и кубковый плей-офф начнется только весной

ФУТБОЛ. РПЛ. Сезон-2026/27. Календарь: 2-я часть Мы привыкли из года в год критиковать руководство РПЛ и непосредственно составителей календаря за неоправданные проволочки и затяжки с обнародованием точного расписания очередных туров чемпионата России.