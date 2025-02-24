Хочешь мира - победи в войне

На днях кто-то (уж не знаю кто и откуда это пошло - то ли сверху приказали, то ли снизу на местах кто-то инициативу проявил, так сказать) решил включить антикриз и сделал ролик на тему "Если сегодня замутим договорнячок, то завтра все бойцы по домам пойдут" (одна из героинь ролика так дословно и озвучивает - "вот скоро там договорятся, и мы домой пойдём").
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