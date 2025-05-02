Куда Зеленский готовится бежать с Украины и кого возьмёт с собой: Раскрыт список на эвакуацию

Выяснилось, куда Владимир Зеленский готовится бежать с Украины и кого возьмёт с собой. Раскрыт список высокопоставленных лиц на эвакуацию: кто в Европу, кто в США?Выяснилось, куда Владимир Зеленский готовится бежать с Украины и кого исполняющий обязанности президента страны возьмёт с собой.
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