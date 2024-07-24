Акции Visa подешевели на фоне разочаровывающей отчетности

Оператор крупнейшей в США платежной системы Visa зафиксировал рост прибыли и выручки в третьем квартале финансового года, завершившемся в июне, однако акции компании подешевели на постторгах после того, как выручка не дотянула до средних ожиданий аналитиков Уолл-стрит.