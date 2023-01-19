Одесские подпольщики

Я всё больше убеждаюсь, что если бы вся Одесса вышла 3 мая на улицы, просто вышла, без оружия, с мирным маршем — никакой бойни на Руине не было бы, власть пошла бы на попятный.
Популярные статьи
- "ВАМ ПРИВЕЗУТ ВАШИХ ДЕТЕЙ В ГРОБАХ, А Я БУДУ РАДОВАТЬСЯ": РУССКИМ ПОСТАВИЛИ ПОДЛЫЙ ЦУГЦВАНГ. СВОИ ЖЕ
- Пригожин пошел ва-банк? Он утверждает, что в администрации президента РФ ждут поражения России и прихода США
- Куйвашева попросили уволить преподавателя техникума в Первоуральске за поддержку "бандеровского режима" - уволен
Свежие комментарии