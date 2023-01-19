Медвежий угол

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Одесские подпольщики

Одесские подпольщики

Я всё больше убеждаюсь, что если бы вся Одесса вышла 3 мая на улицы, просто вышла, без оружия, с мирным маршем — никакой бойни на Руине не было бы, власть пошла бы на попятный.

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