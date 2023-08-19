Джокович стал полуфиналистом турнира в Цинциннати

Новак Джокович обыграл Тэйлора Фритца и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати. В Цинциннати завершился матч 1/4 финала хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Новак Джокович встречался с Тэйлором Фритцем.