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Джокович стал полуфиналистом турнира в Цинциннати

Джокович стал полуфиналистом турнира в Цинциннати

Новак Джокович обыграл Тэйлора Фритца и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати. В Цинциннати завершился матч 1/4 финала хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Новак Джокович встречался с Тэйлором Фритцем.

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