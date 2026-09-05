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Japan, South Korea and the U.S. Forge a New Nuclear Alliance

Northeast Asia is experiencing a rapid nuclear energy revival as Japan and South Korea move to prioritize the baseload clean energy source into their energy security strategies.

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