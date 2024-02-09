Андрей Травников вручил участникам специальной военной операции удостоверения «Ветеран боевых действий»

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 февраля, ФедералПресс. Встреча Губернатора с участниками СВО состоялась в стенах новосибирского филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
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