Психолог Митрофанова объяснила, что стоит за синдромом избегания реальности

Самоотверженные марафоны на работе, неукоснительное следование нормам ЗОЖ, бесконечное студенчество, когда, получая один диплом, тут же устремляешься за другим… Оказывается, всё это может быть не просто проявлением целеустремлённости и жизненных принципов.