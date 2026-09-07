Глобальное потепление может превысить отметку в 1,5 градуса

Глобальное потепление в ближайшие несколько лет, вероятно, превысит отметку в полтора градуса. Как сообщает РБК со ссылкой на новый доклад Программы ООН по окружающей среде, речь идёт о росте средней температуры Земли относительно доиндустриального уровня.