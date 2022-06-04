Медвежий угол

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Всё кончено - украинцы нас больше не любят!

Всё кончено - украинцы нас больше не любят!

Черт, реально веселят методичники своими тупыми вскукареками : "рашкованы, теперь, после начала "операции-Z" все [оставшиеся в живых] украинцы вас возненавидели на многие поколения вперёд и вам с этим жить", и прочее ко-ко-ко, ква-ква-ква и бу-бу-бу! Думаю, пришло время объяснить дегенератам : слушьте, ну ведь ясно же любому нормальному человеку - нам, россиянам, вообще насрать на всю эту придуманную-сказочную "братскую любовь" хохлов к нам - они всегда нас ненавидели, ненавидят и продолжат ненавидеть, пока могут.

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