Знай наших 💪🔥 С 28 июня по 3 июля в Волгограде проходил V Фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных организаций высшего образования.
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Знай наших 💪🔥 С 28 июня по 3 июля в Волгограде проходил V Фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных организаций высшего образования.