Лэмпард уволен из «Эвертона», исторический пента-трик Мбаппе, долгожданный дубль Кокорина, Месси не хочет продлевать контракт с «ПСЖ», чудо-спасение Рублева и другие новости

1. «Эвертон» отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда. Удручают не только последние результаты, но и тусклый футбол команды.
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