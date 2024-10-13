«Играла 80-летнюю маму»: Нонна Гришаева рассказала о самой сложной роли

Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева на премьере фильма «Про мою маму и про меня» призналась 5-tv.ru, что хоть и срослась с ролью главной героини, все же в работе над кинокартиной были сложности, например, с гримом.
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