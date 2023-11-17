Huawei Mate 60 Pro+ стал лучшим в мире камерофоном по версии DxOMark

Специалисты DxOMark добрались до смартфона Huawei Mate 60 Pro+. Учитывая, что в плане камеры эта модель чуть получше Mate 60 Pro, нет ничего удивительного в том, что Mate 60 Pro+ стал новым «царем горы» – он на один балл опередил Mate 60 Pro.