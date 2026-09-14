Выборы уже начались: в Краснодарском крае открыли участки для досрочного голосования

Выборы уже начались: в Краснодарском крае открыли участки для досрочного голосованияСегодня, 14 сентября, на Кубани начался первый этап выборов депутатов Госдумы.
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