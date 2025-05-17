ВХЛ. Кубок Чемпиона России. «Химик» и «Торпедо-Горький» сыграют в 1-м матче финальной серии

Начиная с текущего сезона победитель плей-офф Olimpbet ВХЛ будет считаться чемпионом России. ВХЛ Кубок Чемпиона России Финал «Химик» – «Торпедо-Горький» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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