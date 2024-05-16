Фельдшер Балан: токсоплазмоз особенно негативно сказывается на здоровье пожилых

У людей старше 65 лет, у которых есть собака, вероятность развития слабоумия ниже на 40%. Уход за питомцем предполагает поддержание физической и умственной активности: хозяин чаще выходит из дома на прогулку и взаимодействует с другими людьми, рассказала "Газете.