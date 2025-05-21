Песков: так или иначе встанет вопрос, кто от Киева подпишет документы с РФ

Вопрос о том, кто от Украины будет подписывать документы с Россией, в случае достижения договоренностей по урегулированию обязательно встанет на повестку дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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