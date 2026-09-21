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Царьград

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Собянин объявил о рекордной поддержке 60 регионов в 2026 году

Собянин объявил о рекордной поддержке 60 регионов в 2026 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2026 году столица оказала рекордную финансовую поддержку примерно 60 регионам России, включая поддержку участников Специальной военной операции и сотрудничество с ключевыми регионами, такими как Донецк и Луганск.

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