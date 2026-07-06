Татарстан передал адресную помощь многодетным семьям Лисичанска

Татарстан направил адресную гуманитарную помощь многодетным семьям прифронтового Лисичанска. Заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков вместе с социальной службой посетил две семьи и передал им заранее сформированные наборы с учетом их реальных потребностей.