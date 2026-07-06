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ГТРК Татарстан

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Татарстан передал адресную помощь многодетным семьям Лисичанска

Татарстан направил адресную гуманитарную помощь многодетным семьям прифронтового Лисичанска. Заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков вместе с социальной службой посетил две семьи и передал им заранее сформированные наборы с учетом их реальных потребностей.

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