Татарстан передал адресную помощь многодетным семьям Лисичанска

Татарстан направил адресную гуманитарную помощь многодетным семьям прифронтового Лисичанска. Заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков вместе с социальной службой посетил две семьи и передал им заранее сформированные наборы с учетом их реальных потребностей.
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