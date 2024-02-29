Что севастопольцам нужно знать об особенностях прекращения договора аренды?

Может ли орган регистрации прав самостоятельно прекратить запись об аренде в связи с истечением срока действия договора или необходимо волеизъявление одной из его сторон? По вопросу прекращения договора аренды специалисты юридической компании «ЩИТ» подготовили статью для редакции «ИНФОРМЕРа».