Очень популярный китайский кроссовер — но у него есть проблемы!

Китайские кроссоверы постепенно наводняют вторичный рынок – есть ли среди них что-то достойное? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в своей новой статье рассматривает китайские кроссоверы класса Toyota RAV4, после 4-6 лет и пробега в 100 тысяч км (максимум) не особо докучающие поломками и стоящие около 1,5 млн рублей.