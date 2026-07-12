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За рулем

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Очень популярный китайский кроссовер — но у него есть проблемы!

Очень популярный китайский кроссовер — но у него есть проблемы!

Китайские кроссоверы постепенно наводняют вторичный рынок – есть ли среди них что-то достойное? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в своей новой статье рассматривает китайские кроссоверы класса Toyota RAV4, после 4-6 лет и пробега в 100 тысяч км (максимум) не особо докучающие поломками и стоящие около 1,5 млн рублей.

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