Комиссия по оценке судей: Разъяснения относительно мер уголовного преследования

Комиссия по оценке деятельности судей опубликовала пресс-релиз, в котором разъясняет ее процедуры, после появления в открытом доступе информации об уголовных преследованиях в отношении некоторых судей, включая судью Центральной апелляционной палаты.
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