Фитнес-эксперт раскрыла правильную частоту смены программы тренировок

Фитнес-эксперт Елена Соболь раскрыла правильную частоту смены программы тренировок. «Некоторые упражнения могут оставаться неизменными в течение двух-четырех месяцев, в то время как другие виды нагрузок можно изменять каждые две-четыре недели», — объяснила специалист.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии