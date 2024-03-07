Фитнес-эксперт раскрыла правильную частоту смены программы тренировок

Фитнес-эксперт Елена Соболь раскрыла правильную частоту смены программы тренировок. «Некоторые упражнения могут оставаться неизменными в течение двух-четырех месяцев, в то время как другие виды нагрузок можно изменять каждые две-четыре недели», — объяснила специалист.