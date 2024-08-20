Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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5 стоп-фраз, которые выдают телефонных мошенников

5 стоп-фраз, которые выдают телефонных мошенников

В «Сбере» перечисли пять стоп-слов и фраз, используемых мошенниками. Самыми актуальными схемами мошенничества все еще остаются звонки по телефону и в мессенджерах «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС» — эти пять фраз чаще всего произносят мошенники, которые звонят или пишут с просьбой перевести деньги, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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